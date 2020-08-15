ايران تدعو المجتمع الدولي للتصدي لسياسة "الركبة على الرقبة" الاميركية

جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي ردا على مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران، خاطب فيه اعضاء مجلس الامن الدولي، محذرا من عودة نهج الاحادية المبني على القوة.
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نيويورك / 15 اب /اغسطس /ارنا- دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، المجتمع الدولي للتصدي لسياسة "الركبة على الرقبة" الاميركية.
جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي ردا على مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران، خاطب فيه اعضاء مجلس الامن الدولي، محذرا من عودة نهج الاحادية المبني على القوة.
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