١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83907449
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الصين تصف رفض القرار المناهض لإيران بأنه هزيمة كبرى للولايات المتحدة

الصين تصف رفض القرار المناهض لإيران بأنه هزيمة كبرى للولايات المتحدة

بكين/ 15 اب/ اغسطس/ ارنا - شدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على أن رفض القرار المناهض لإيران يمثل انتكاسة كبيرة للولايات المتحدة ونهجها الأحادي، بعد فشل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يمدد الحظر التسليحي على إيران.

و كتب ممثل الصين لدى الأمم المتحدة في رسالة على تويتر اليوم السبت: معارضة تمديد الحظر التسليح على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تظهر أنه لا يوجد أي دعم للتنمر والابتزاز والأحادية.

وبينما صوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان فقط لصالح المشروع، عارضته الصين وروسيا وامتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت، وتكبدت الولايات المتحدة هزيمة فاضحة أخرى في مجلس الأمن.

وأكد ممثل الصين في مجلس الأمن في تغريدته ان أي محاولة تسعى الى تمرير أهداف خاصة على حساب مصالح اعضاء المجتمع الدولي الاخرى، سيتصل الى طريق مسدود.

وأضاف ممثل الصين لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في اتخاذ أي إجراء بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك استعادة آلية الزناد ، لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي لعام 2015، وبكين تعارضه.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015  ينتهي في اكتوبر القادم.

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