شرکة الفحم الحجري في كرمان تعكف على استثمار المزيد من المناجم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد

وتحقيقا لهذا الهدف تعمل شركة مناجم الفحم الحجري في كرمان باعتبارها احد اكبر منتجيه في البلاد، تعمل على استخدام الاجهزة المتطورة والحديثة في استخراج الفحم الحجري.

کما قامت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة من اكتشاف احتياطيات كبيرة من الفحم الحديدي في محافظة كرمان مما باتت الارضية متوفرة ليس فقط لسد حاجات البلاد على مدى سنوات طويلة بل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وعدم الحاجة الى استيراده من الخارج.

وقال مدير عام شركة مناجم الفحم الحجري في كرمان " باقر نيك طبع" ان كرمان تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم الحجري معلنا بذلك ان الشركة تعمل على زيادة حجم عرضها منه لمصنع صهر الحديد في اصفهان (وسط) من 15 في المائة الى اكثر من40 في المائة.

واوضح ان شركة الفحم الحجري في كرمان خططت لتوسيع نشاطاتها باستثمار المزيد من المناجم لخفض استيراد الفحم الحجري من الخارج الى ادنى مستوياته معلنا عن امله بتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في البلاد في العام الجاري الذي اطلق عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية اسم عام قفزة الانتاج.

هذا و كانت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة قد اعلنت عن اكتشاف ما يبلغ ملياري طن من الاحتياطيات الجديدة للفحم الحجري في البلاد، مؤكداً دعوة 10 شركات دولية من اجل التعاون في مجال تطوير عمليات التنقيب والاكتشافات المنجمية في إيران.

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