مسؤول أمريكي سابق: ترامب تعامل مع تمديد الحظر التسليحي على إيران كورقة انتخابية

وحول الهزيمة التي منيت بها اميركا في مجلس الأمن بعدم التصويت على مشروع قرارها بتمديد الحظر التسليحي على إيران، قال توماس كونتريمان في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء إرنا اليوم السبت: أن الهدف النهائي للاجراء الامريكي كان تنفيذ آلية الزناد في القرار 2231.

وتابع: بالطبع بالنسبة لترامب الشيء الوحيد المهم هو ترتيب قواعد اللعبة الانتخابية بالشكل الذي يفوز به.

وأضاف رئيس جمعية الحد من التسلح في واشنطن: جزء من هذه الاستراتيجية هو" القدر الأقصى من العداء " ضد إيران، والذي يعتقد ترامب بانها ورقته السياسية للفوز بالانتخابات، موضحا ان تمديد الحظر التسليحي على إيران كان في هذا الاطار، وان ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو ، تحدثا كثيرا عن ذلك.

وصرح كونتريمان بان المعركة القادمة في مجلس الأمن ستكون حول جهود الولايات المتحدة لتفعيل آلية الزناد المدرجة في الاتفاق النووي، ستحاول الولايات المتحدة إقناع أعضاء المجلس الآخرين بحقها في تفعيل الآلية، رغم انسحابها من الاتفاق النووي، ويختلف أعضاء آخرون في الاتفاق مع هذا الرأي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق: سنشهد حربا على القضايا القانونية في مجلس الأمن، بالطبع ، لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث.

واضاف : إحدى الطرق هي أن يستمر الأوروبيون في معارضة الولايات المتحدة، ولكن يتم تفعيل آلية الزناد على أي حال، في هذه الحالة ، آمل أن تمارس إيران ضبط النفس في مواجهة هذه الخطوة الاستفزازية.

وشدد على ان مئة بالمائة من مخاوف ترامب من القرار والاتفاق النووي هي قضايا داخلية وانتخابية، موضحا ان كل شيء يفعله البيت الأبيض هو لإعادة انتخاب ترامب.

ولدى سؤاله عما إذا كان جو بايدن سيعود إلى الاتفاق النووي على الفور، قال الدبلوماسي السابق: لا أعرف مدى السرعة التي سيفعل بها ذلك ، لكنه سيعود إلى الاتفاق النووي.

ومنيت اميركا بفشل ذريع امس الجمعة في مجلس الامن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.

وعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015 ينتهي في اكتوبر القادم.

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