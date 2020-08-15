نمو التبادل التجاري بین ایران والاتحاد الأوراسي بنسبة 63 بالمائة

واضاف زادبوم اليوم السبت لمراسل ارنا ان اتفاقية التجارة التفضيلية بين ايران والاتحاد الاوراسي ساعدت في الربط بين الدول الصديقة والجارة وهو الامر الذي يبعث على السرور في هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم خاصة ايران بسبب تداعيات السياسات الخاطئة التي تمارسها بعض الدول.

واكد عزم وارادة ايران الراسخة في مواصلة تنفيذ الاتفاق بين الجانبين ودعا الاتحاد الاوراسي (والذي يضم خمس دول هي روسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وأرمينيا وبيلاروسيا) لتنمية التعاون المتبادل.

واضاف، انه رغم تاثر التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي بسبب تفشي كورونا وعدم عبور الشاحنات وغلق الحدود امام الترانزيت والسفر خلال الفترة الاخيرة فقد شهد التبادل التجاري بين الجانبين نموا بنسبة 63 بالمائة منذ بدء تنفيذ الاتفاق لغاية الان (نحو 8 اشهر).

وبحسب تقرير للجمارك أن حجم التجارة الخارجية بين إيران وأوراسيا، بلغ من 27 اكتوبر2019 لغاية 25 مارس 2020 ، مليار و 489 مليون و232 ألفا و 265 دولارا، كانت حصة الواردات من هذا الرقم 67 بالمائة وأن صادرات إيران إلى أوراسيا من حيث الوزن، بلغت مليون و 159 ألفا و 479 طن وبقيمة 489 مليون و 931 ألفا و 955 دولارا.

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