إرسال شحنة ثانية من المساعدات الإيرانية إلى قرغيزيا

وأفادت وكالة أنباء ارنا، نقلا عن موقع وكالة الأنباء القيرغيزية على الإنترنت، أن إيران سلمت شحنتها الثانية من المساعدات الإنسانية لمكافحة فيروس كوفيد -19 إلى قرغيزيا أمس (الجمعة).

وتشمل شحنة المساعدات الإيرانية المعدات الطبية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي ومقاييس الحرارة ومقاييس التأكسج النبضي (عدادات الأكسجين) واختبارات PCR ومجموعات لاختبار EIA.

وأكدت وزارة الخارجية القرغيزية أن المساعدات الإنسانية الإيرانية تؤكد العلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين القائمة على الدعم المتبادل، موضحة أن إيران قامت بتسليم أول شحنة من المساعدات الإنسانية إلى السلطات القرغيزية في مايو الماضي.

وتألفت الشحنة الأولى من المساعدات الطبية الإيرانية من 357 كرتونة تزن أكثر من ثلاثة أطنان وتضمنت مواد طبية وأدوية ومعدات حماية شخصية لمكافحة فيروس كورونا.

وقدمت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المساعدات الإنسانية بناء على طلب الجانب القيرغيزي، وجرى تسليم المساعدات الإنسانية الى الجانب القرغيزي بحضور "جنت بيشينوف" رئيس اللجنة المشتركة بين قرغيزيا وإيران ووزير النقل والطرق في جمهورية قرغيزيا "كاليسبك شاديخانوف" ووكيل وزارة الصحة في جمهورية قرغيزيا و"نورلان عبد الرحمنوف" نائب وزير الخارجية، كما حضر المراسم من الجانب الايراني "سعيد خرازي" السفير الايراني وموظفي السفارة الايرانية.

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