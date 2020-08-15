جكناواريان يفوز بجائزة الكتب من اجل السلام 2020

وافادت العلاقات الدولية لمهرجان الفن من اجل السلام بانه اقرت لجنة الكتب من اجل السلام بالاجماع ان الفنان لوريس جكناواريان يستحق الحصول على جائزة خاصة للجنة في عام 2020 والتي سيتم تقديمها في 12 سبتمبر /ايلول القادم.

وتتكون لجنة الكتب من أجل السلام وهي منظمة شريكة لليونسكو ومقرها في روما العاصمة الايطالية من عدة منظمات غير حكومية من مختلف البلدان تتعاون مع اليونسكو لتعزيز ثقافة السلام.

واعترفت اللجنة بعد دراسة نشاطات الفنان لوريس جكناواريان الحاصل على وسام الفن العالي من أجل السلام بالإجماع بان جكناواريان يستأهل الجائزة. وستسلم الجائزة للفنان المخضرم في 12 سبتمبر /ايلول القادم في احتفال خاص .

والفنان جكناواريان من مواليد عام 1937 في مدينة بروجرد غرب إيران وهو موسيقار وملحن وقائد فرقة موسيقية شهيرة و له الكثير من الأعمال الفنية والمقطوعات الموسيقية الشهيرة.

إضافة للموسيقى له آثار في الرسم وكذلك في التأليف كما درس في أكاديميات موسيقية داخل إيران وخارجها. ومن بين أعماله فيلم "عيسى بن مريم" عليه السلام وسيمفونية عاشوراء.

وتمت العام الماضي خلال اعمال الملتقى الثاني للثقافة والسلام في طهران والذي اقيم بالتعاون بين مركز الامم المتحدة للمعلومات والامانة العامة لجائزة الطفل للسلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام، تمت تسمية الفنان "لوريس جكناواريان " سفيرا للامم المتحدة للسلام في ایران.

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