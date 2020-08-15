رئيسي :تشكيل محكمة دولية اسلامية ضروري

واضاف رئيسي اليوم في مراسم اليوم العالمي لحقوق الانسان الاسلامية : ان حقوق الانسان في رؤيتنا مبنية على اساس الدين والقيم الدينية التي كرمها الله عزوجل للانسان ولايحق لاي كان التعدي عليها .

وقال ايضا ان الذين يمارسون الارهاب الاقتصادي ضد كثير من شعوب العالم يجب مسائلتهم وهذا لايتم الا في محكمة دولية عادلة .

وبين رئيس السلطة القضائية في ايران ان الجميع بامكانههم مسائلة الاستكبار العالمي وان الظروف مهيأة لذلك حيث ان النظام الاسلامي بات اليوم اقوى من اي يوم مضى وهذا ماجعل امريكا اكثر ضعفا .

ونوه رئيسي ان التميز العنصري يمارس امام اعين العالم في امريكا ،ان التميز في ذات النظام الامريكي ونظام الهيمنة وهو اليوم مقنن في امريكا واوروبا مشددا على ضروة تشكيل محكمة دولية اسلامية لمحاكمة هذه الانظمة التي تنتهك حقوق الشعوب الاسلامية .

واشار الى اتفاقية تطبيع الامارات واسرائيل وقال : ان هذه الاتفاقية اظهرت الوجه الحقيقي للرجعية العربية مبينا اننا لانعتبر تطبيع الامارات مع اسرائيل تطبيع الشعب الاماراتي بل هو تطبيع حكامهم .

انتهى**م م**