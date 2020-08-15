مصدر مسؤول : اختيار جامعة طهران الى جانب 400 جامعة متفوقة عالميا

واوضح دهقاني، ان تقرير شنغهاي للتصنيف الجامعي من ابرز المصادر واكثرها مصداقية لتقييم الجامعات في ارجاء العالم والذي يصدر سنويا عن جامعة "شنغهاي جياؤوتونغ" الصينية، ويعود اول تقرير لهذا الموقع الى العام 2003.

واضاف، ان اول مشاركة للجامعات الايرانية في تصنيف شنغهاي كانت خلال العام 2014 عبر جامعة طهران، بينما شاركت في تقييم العام 2020 ما يبلغ 1000 جامعة من انحاء العالم بما فيها 12 جامعة ايرانية.

وتابع دهقاني، ان التقرير نفسه يشير الى ان جامعة طهران احرزت المركز الاول بين الجامعات الايرانية خلال العام الحالي.

انتهى ** ح ع