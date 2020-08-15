ضغوط ترامب القصوى تؤدي الى مقاومة قصوى من قبل إيران

وفي تغريدة له اليوم السبت عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، كتب حسيني، "إجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس يمثل هزيمة مخزية أخرى للولايات المتحدة" واضاف، "طبعا ينبغي على الساسة الاميركيين ان يشكروا جمهورية الدومينيكان التي انقذتهم من العزلة الكاملة".

وحث السفير الإيراني في إسلام آباد، الولايات المتحدة لوقف تجارة الأسلحة التي جعلت من تحقيق عالم يسوده السلام حلما بعيد المنال، بدلا عن اللجوء الى أساليب الترهيب والإنغماس في حلم تصعيد الحظر التسليحي ضد إيران.

يذكر ان مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران لقي فشلا ذريعا اذ لم يحصل سوى على صوتين احدهما صوت اميركا نفسها فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

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