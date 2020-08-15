عضو لجنة الامن القومي : مواقف ايران الحازمة اثرت على قرار مجلس الامن الدولي

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، اشار كلرو الى خيبة امل امريكا خلال اجتماع مجلس الامن الدولي الجمعة الماضية؛ مبينا ان الامريكيين قدموا مشروع قرار تمديد حظر التسلح على ايران الى مجلس الامن دون ان يحصلوا على اي نتيجة؛ بما يشير الى ان هذا الاجراء الاحادي من جانب واشنطن لم يكن مقبولا حتى من قبل الدول الاوروبية وحلفائها ايضا.

واضاف، انه سبق لامريكا ان واجهت الهزيمة في مجلس الامن، وعلى سبيل المثال قبل عامين عندما قدمت مشروع قرار حول فلسطين وضد حركة حماس، لكنها لم تحصل على سوى راي موافق واحد مقابل 14 اراء معارضة وممتنعة عن التصويت.

واكد النائب الايراني، ان عدم مسايرة الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي مع امريكا، يدّل على هزيمة سياساتها الاحادية وذلك بشهادة المسؤولين الامريكيين ومنهم وزير خارجية هذا البلد، الذي اقروا انه لم يسبق على مدى تاريخ الامم المتحدة ان لحقت بواشنطن مثل هذه العزلة.

انتهى ** ح ع