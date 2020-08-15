١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83908460
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برعاية رئيس السلطة القضائية؛

ايران تهدي وسام القائد سليماني الدولي الى 3 شخصيات مقاومة بارزة

ايران تهدي وسام القائد سليماني الدولي الى 3 شخصيات مقاومة بارزة

طهران / 15 اب / اغسطس / ارنا – اقيم اليوم السبت عبر الفيديو كونفرانس، المهرجان السادس لاحياء حقوق الانسان الاسلامية بحضور رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي"، حيث تم اهداء وسام القائد الشيهد قاسم سليماني الدولي الى كل من زعيم حركة انصار الله اليمنية "السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي" والامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الراحل "رمضان شلح" ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد "ابومهدي المهندس".

وحضر في هذه المراسم جمع من كبار المسؤولين في السلطة القضائية بمن فيهم مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية وحقوق الانسان "علي باقري" ومساعد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان "سيد مجيد تفرشي" الى جانب "اية الله كعبي" احد اعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران.

ومن خارج ايران، كانت المشاركة لكل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فايق زيدان"، ووزير الاوقاف السوري "عبد الستار السيد" ووزيرة حقوق الانسان الباكستانية "شيرين مزاري" و وزير خارجية فنزويلا "خورخة ارياسا"، مضافا الى جمع من نشطاء حقوق الانسان الدوليين.

وقدم المشاركون مداخلاتهم عبر الفضاء الافتراضي حول وضع حقوق الانسان في دول المقاومة والحظر الامريكي الجائر والاحادي.

انتهى ** ح ع  

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