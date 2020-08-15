ايران تهدي وسام القائد سليماني الدولي الى 3 شخصيات مقاومة بارزة

وحضر في هذه المراسم جمع من كبار المسؤولين في السلطة القضائية بمن فيهم مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية وحقوق الانسان "علي باقري" ومساعد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان "سيد مجيد تفرشي" الى جانب "اية الله كعبي" احد اعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران.

ومن خارج ايران، كانت المشاركة لكل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فايق زيدان"، ووزير الاوقاف السوري "عبد الستار السيد" ووزيرة حقوق الانسان الباكستانية "شيرين مزاري" و وزير خارجية فنزويلا "خورخة ارياسا"، مضافا الى جمع من نشطاء حقوق الانسان الدوليين.

وقدم المشاركون مداخلاتهم عبر الفضاء الافتراضي حول وضع حقوق الانسان في دول المقاومة والحظر الامريكي الجائر والاحادي.

انتهى ** ح ع