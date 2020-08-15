الامارات ليست بالموقع الذي يتيح لها اتخاذ القرار بشأن فلسطين

ونقل مراسل "ارنا" من اسلام اباد عن مولانا عبد الرحمان قوله في مؤتمر صحفي بمدينة بيشاور : ان اجراء الامارات لبناء علاقات دبلوماسية رسمية مع الكيان الصهيوني الغاصب، شكل انتهاكا لنضال الشعب الفلسطيني على مدى اكثر من 7 عقود متتالية.

واضاف، ان القوى العالمية تعمد الى اركاع الدول الاسلامية الصغيرة لاضعاف العالم الاسلامي، والامارات ايضا من ضمن هذه الدول الضعيفة التي رضخت امام تلك الاملاءات الاستكبارية.

ودعا زعيم حزب جمعية علماء المسلمين في باكستان، الامة الاسلامية الى اتخاذ موقف موحد ومنسجم قبال الكيان الصهيوني الغاصب ومؤامرات التطبيع مع المحتلين.

انتهى ** ح ع