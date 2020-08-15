ركاب الخطوط الجوية القطرية في رحلتهم إلى مشهد ملزمون بتقديم شهادات صحية بخلوهم من كورونا

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف جعفري، ان شركة الطيران القطرية أعلنت اليوم السبت أن الحصول على شهادة إجراء فحص صحي للركاب على كلتا الرحلتين إلى مشهد وقطر أمر إلزامي.

وتابع: يجب على الركاب على متن هذه الرحلة إجراء اختبار كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة مؤكدا، انه يتم إرجاع الركاب الذين لم يخضعوا لإجراء تحليل "بي سي آر".

وفي الحالة العادية، يتم نقل 40 ألف مسافر يوميا عبر مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية/شمال شرقي البلاد)، ويعد هذا المطار الذي تبلغ مساحته 540 هكتارا ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد بعد مطار مهرآباد في طهران، حيث يستوعب نحو 250 رحلة طيران داخلية وخارجية يوميا في أوقات الذروة.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 341 الفا و70 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 19 ألفا و492 شخصا.

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