ظریف: الدعایة السخیفة لن تصرف الانظار عن الهزیمة المخزیة للدبلوماسیة الامیرکیة

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر اليوم السبت: ان قراصنة البحر الكاريبي لديهم قاضيهم ومحكمتهم.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان شحنة الوقود المسروقة ليست لسفينة ايرانية ولا تحمل علم ايران.

وإشار إلى مزاعم المسؤولين الأميركيين بشأن الاستيلاء على أربع ناقلات نفط إيرانية، وكتب: ان الدعاية العبثية والسخيفة لا تصرف الانظار عن الهزيمة الدبلوماسية المخزية للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وفي الرد على ادعاء صحيفة "وول ستريت جورنال" التي قالت أن الولايات المتحدة استولت على أربع سفن تحمل النفط الإيراني، كتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فنزويلا حجت الله سلطاني تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر، واصفًا ذلك بانه كذبة أخرى لآلة الدعاية الإمبريالية.

وأضاف سلطاني: كذبة وحرب نفسية أخرى من جهاز الدعاية للإمبريالية الأمريكية. لا السفن إيرانية ولا علاقة لصاحبها أو علمها بإيران. لا يمكن لترامب الإرهابي أن يعوض بالدعاية الكاذبة عن إذلاله وهزيمته امام الشعب الايراني العظيم.

من جانبه اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مساء الجمعة، رفض مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي لتمديد حظر الأسلحة على إيران بانه يكشف عن عزلة اميركا على الساحة الدولية وقال ان هذا الرفض يكشف ايضا خواء وزيف مزاعم واشنطن حول آلية الزناد.

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