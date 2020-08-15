ظريف يجري محادثات هاتفية مع نظيره الفلسطيني حول التطورات الاخيرة

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء السبت اشار ظريف الى التطورات الاخيرة في المنطقة، واكد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لكفاح الشعب الفلسطيني العظيم في مسار الحصول على حقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة تعزيز تضامن الشعب والفصائل الفلسطينية في هذا السياق.

من جانبه وجه المالكي الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لمواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى صمود الشعب الفلسطيني في وجه كل المؤامرات.

وفي الاشارة الى تطبيع الامارات العلاقات مع كيان الاحتلال، اكد المالكي أن القيادة والشعب الفلسطيني لن تثنيهم هذه القرارات عن هدفهم في الحرية وتجسيد الدولة، وعزم القيادة الفلسطينية على توحيد كل الجهود من أحزاب وقوى وفصائل لمواجهة التهديدات التي يواجهها المشروع الوطني بالحرية والاستقلال، بما فيها أهمية التنسيق مع جميع الفصائل الفلسطينية بما يشمل حماس والجهاد.

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