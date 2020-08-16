جهانغيري: عدم المصادقة على مشروع القرار الاميركي ضد ايران فشل لنهج الاحادية

وفي حديثه خلال اجتماع عقد السبت لدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة، قال جهانغيري: ان احد الاسباب التي جعلت ايران صامدة قوية رغم الضغوط الاميركية الشديدة والتداعيات والتبعات الناجمة عن كورونا، تعود الى أن كيان الأسرة في ايران يحظى بالقوة والحصانة الكافية، وهو امر له دور حاسم في زيادة تحمل المجتمع للضغوط.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى فشل أميركا في تمرير مشروع قرارها ضد ايران في مجلس الامن الدولي لتمديد الحظر التسليحي، وقال: ان المسؤولين الاميركيين يعلمون انهم لا يمكنهم ان يكسبوا تأييد مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي، ومع ذلك فقد طرحوا مشروع قرارهم بشأن تمديد الحظر التسليحي على ايران.

وأضاف جهانغيري: أن أميركا ومنذ تولي ترامب للسلطة، سعت دوما للايحاء بان أجواء ايران غير آمنة للاستثمارات الاجنبية، وحاولت دوما إبقاء قضية ايران حية في الاوساط الدولية.

واشار الى ان الرئيس الاميركي كان في وقت سابق قد حضر شخصيا الى مجلس الامن والقى كلمة ضد الاتفاق النووي، الا ان خطابات جميع الدول الاعضاء في هذا المجلس كانت معارضة لمواقف اميركا بسبب خروجها من الاتفاق النووي.

ووصف جهانغيري فشل أميركا في تمرير مشروع قرارها ضد ايران في مجلس الامن الدولي، بأنه فشل سياسي لهج الاحادية الاميركي، وقال: لو استمرت هذه الوتيرة، فمن الممكن ان يؤدي هذا الفشل السياسي الى فشل الهيمنة الاقتصادية الاميركية في فرض الحظر على ايران، وستتوصل الحكومات والشركات الاجنبية الى نتيجة مفادها انه عليها ان تقف امام نهج الاحادية والتهديدات الاقتصادية الاميركية.

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