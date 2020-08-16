استئناف الرحلات الجوية من طهران الى فيينا

وكتب باقربور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت: انه بدءا من اليوم (السبت) استانفت شركة الخطوط الجوية الايرانية "ايران اير" (هما) رحلاتها الجوية المباشرة من طهران الى فيينا.

واضاف: ان استئناف الرحلات الجوية من قبل شركة الخطوط الجوية الايرانية، هو التزام باقامة العلاقات بين الناس وتقديم الخدمات الجيدة رغم التحديات.

وكانت العلاقات العامة لشركة الخطوط الجوية الايرانية قد اعلنت الاسبوع الماضي انه ومع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، توقف الكثير من الرحلات الجوية لشركة (هما) للعديد من الدول منها النمسا وقد استمر هذا التوقف عدة اشهر.

واضافت: انه اثر رفع القيود الصحية من قبل منظمة الطيران المدني النمساوي واصدار الترخيص باستئناف الرحلات الجوية من قبل شركة (هما) الى فيينا، سيتم بدءا من 15 اغسطس استئناف الرحلات الجوية بواسطة هذه الشركة من مطار "الامام الخميني (رض)" الى مطار فيينا.

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