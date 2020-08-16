أصفهان قبلة الصناعات اليدوية والتراثية

أصفهان هي مدينة غارقة في التاريخ والفن حيث تعطي للمشاهدين صور خلّابة من وسط الهضبة الإيرانية. تفوح رائحة حب الفن في شوارع وأزقة هذه المدينة. تحكي قصص من الذوق الإيراني ابتداءً من ضجيج سوق النحاسين الذين يصوغون كلام قلوبهم على أجسام بلا روح وصولاً إلى المشي على جسورها.

فن المینا

وتعتبر مدينة أصفهان الوجهة السياحية لإيران لما تملكه من معالم سياحيّة كثيرة. كذلك, يعود جزء من اقتصاد أصفهان للزراعة وتربية المواشي في أطرافها. تعتبر تربية النحل وتربية الأسماك من أكثر الوظائف شيوعاً في أصفهان.

فن التطعيم بالخشب

وتؤدي الصناعة دوراً هاماً في الإقتصاد الاصفهاني ومنها: مصنع تذويب الحديد, الصناعات الفولاذيّة في أصفهان, مصنع البولي أكريليك, الصناعات العسكرية, صناعة المواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية ومصانع الحياكة والغزل.

النقش أو الطباعة على القماش

الصناعات اليدوية في أصفهان كحياكة السجاد، والنسيج الديباجي، والكيلم ، وفن المينا، والختام (عمل المرصع)، وفن التطعيم بالخشب والنقش على المعادن، والفضة، وصنع المجوهرات، و "قلمكاري" أي النقش أو الطباعة على القماش وصناعة البلاط والسراميك وصنع الاواني النحاسية وأنواع الحلويات، مثل "غز" و "سوهان" تجذب إليها إعجاب الكثيريين. سوق أصفهان أفضل الأماكن لشراء الهدايا التذكارية بحيث يمكنكم من هذا السوق شراء أنواع مختلفة من الهدايا التذكارية والصناعات اليدوية الأصيلة.

صنع الاواني النحاسية

وإلى جانب المنتجات المحلية الخاصة بها، يتم أيضا إنتاج تخصصات من مقاطعات إيران الأخرى.

حیاکة السجاد

وبما أن هذه المحافظة يفضلها السياح بشكل كبير، فمن الواضح أن الحرف اليدوية تلعب دورا حيويا في هذا المجال.

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