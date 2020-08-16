١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83909026
٠ Persons

سمات

وزیر الدفاع: سنتصدی لکل تهدید - استراتیجیتنا هی الدفاع النشط

وزیر الدفاع: سنتصدی لکل تهدید - استراتیجیتنا هی الدفاع النشط

طهران/ 16 آب/ اغسطس/ ارنا- أكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي أن منهجية إيران هي الردع الفاعل، وسنتصدى لاي تهديد ، وان استراتيجيتنا هي الدفاع النشط ، كما هو الحال في مواجهتنا مع الارهابيين.

وفي مؤتمر صحفي له صباح اليوم الاحد بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد تطرق العميد حاتمي الى التطورات الاقليمية والعالمية المتسارعة وقال: ان هذه التطورات تضعنا أمام محيط متغير الأمر الذي يتطلب منا التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل الصحيح.

واشار وزير الدفاع الى ان يوم الجمعة القادم سيشهد ازاحة الستار عن منتجات جديدة في الصناعات الدفاعية ، فيما سيتم الاعلان عن انجازات جديدة في مجال الصناعات الصاروخية والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والقوة البحرية على مدى النصف الثاني من العام الايراني الجاري .

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 2 =