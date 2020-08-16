وزیر الدفاع: سنتصدی لکل تهدید - استراتیجیتنا هی الدفاع النشط

وفي مؤتمر صحفي له صباح اليوم الاحد بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في البلاد تطرق العميد حاتمي الى التطورات الاقليمية والعالمية المتسارعة وقال: ان هذه التطورات تضعنا أمام محيط متغير الأمر الذي يتطلب منا التعامل مع هذه المتغيرات بالشكل الصحيح.

واشار وزير الدفاع الى ان يوم الجمعة القادم سيشهد ازاحة الستار عن منتجات جديدة في الصناعات الدفاعية ، فيما سيتم الاعلان عن انجازات جديدة في مجال الصناعات الصاروخية والدفاع الجوي والطائرات المسيرة والقوة البحرية على مدى النصف الثاني من العام الايراني الجاري .

يتبع..