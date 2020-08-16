باكستان ترغب بانشاء اسواق تجارية حدودية مشتركة مع ايران

ونقلت وسائل الاعلام الباكستانية عن المستشار " عبدالرزاق داود " في مؤتمر صحفي : انه تم بحث قضية الحظر الامريكي ضد إيران وتداعياته بالنسبة للعلاقات التجارية بين ايران وباكستان .

واشار داود اليوم الاحد للصحفين الى انشاء اسواق حدودية مشتركة بين باكستان وافغانستان واضاف : ان انشاء وتنمية الاسواق الحدودية التجارية المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يقع على جدول اعمال الحكومة الباكستانية .

وجاءت تصريحات مستشار رئيس وزراء باكستان على اعتاب انعقاد الاجتماع التاسع للجنة التجارية المشتركة بين ايران وباكستان المقررة خلال الشهر الحالي .

نشرت وزارة الداخلية الباكستانية بيانا رسميا نهاية الشهر الماضي حول استئناف نشاط 4 معابر حدودية جديدة مع ايران وقالت، انه سيتم فتح المعابر الحدودية "غبد، مند، كاتغر، تشادغي" على مدى ايام الاسبوع للتجارة الحدودية بين باكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر ان لمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق ايران، 7 اسواق حدودية؛ 5 منها باكستان وهي "ميرجاوة" في زاهدان و"بيشين" في سرباز و"كوهك" و"جالق" في سراوان و"ريمدان" في جابهار و 2 منها مع افغانستان وهما "ميلك" و"كمشاد" في زابل.

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