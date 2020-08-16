الدفیئات الزراعية في ايران، جودة المنتجات وزيادة أرباح المزارعين

والدفيئات الزراعية هي احد اهم اشكال الزراعة التي تهدف الى استخدام الامثل للموارد الطبيعية ومصادر الانتاج وزيادة ارباح الفلاحين.

وفی ایران تتم زراعة مختلف المحاصيل الزراعية في الدفيئات الزراعية في مختلف المدن بما فيها خراسان الشمالية وسمنان (شمال شرق) ويزد واصفهان (وسط) وشيراز وبندر عباس (جنوب).

الري بالتنقيط

ويقوم الفلاحون بزراعة مختلف المحاصيل في هذه الدفيئات بما فيها انواع الفواكه مثل الفراولة والمحاصيل الصيفية والخيار والفلفل الحلو والطماطم والباذنجان وذلك في مختلف فصول السنة ومنها الشتاء عبر استخدام احدث التقنيات الزراعية كالري بالتنقيط.

ومن مزايا الدفيئات الزراعية هي زيادة فرص انتاج الخضروات في مختلف المواسم وتقليل كميات المياه المستهلكة في الري وغزارة الانتاج بسبب تكثيف الانتاج الزراعي مما يسهم في تلبية حاجات السوق المحلية وتصدير الفائض من المحاصيل الى الخارج لتوفير العملة الصعبة الى جانب زيادة ارباح المزارعين الذين يعتمدون على الدفيئات الزراعية وجودة منتجاتهم كونها تخلو من التلوث بالاتربة.

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