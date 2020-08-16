ازاحة الستار عن نسخة من القرآن الكريم بخط جديد في طهران

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ( ارنا) بأن هذه النسخة تتسم بالبساطة وسهولة القراءة وسرعة النقل والفهم الصحيح للآيات لتعليم جيل الشباب والكتابة غير المعقدة من ناحية الشكل.

وقال وحيد عزيز نجاد المسؤول عن هذا المشروع ان علامات الترقيم والتعريف في هذه النسخة صممت بهدف زيادة سرعة القراءة وفهم الكلمات.

وسيقام حفل إزاحة الستار عن هذه النسخة من القرآن الكريم بحضور الكتاب والخطاطين والقراء الدوليين الثلاثاء القادم 19 أغسطس بقاعة السعدي بمركز برج ميلاد للمؤتمرات في طهران.

انتهى** 1453







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