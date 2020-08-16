١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83909289
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استئناف الرحلات الجوية بين ايران والعراق

استئناف الرحلات الجوية بين ايران والعراق

طهران / 16 اب/ اغسطس / ارنا – اعلنت شركة ماهان للخطوط الجوية الايرانية عن استئناف رحلاتها من ايران الى خمسة مطارات في العراق وهي بغداد والنجف والبصرة واربيل والسليمانية .

واعلنت العلاقات العامة لشركة ماهان للطيران ان احدى شروط قبول المسافرين في الخطوط الجوية الايرانية – العراقية هي اصطحابهم نتيجة فحص كورونا السالبة (PCR) اخذت خلال مدة اقصاها 48 ساعة مصادق عليها من وزارة الصحة.

واوضحت الشركة ان المسافرين عند دخولهم المطارات العراقية يخضعون لفحص حراري بواسطة كاميرات واذا كانت حالتهم مشكوك بها فيتم حجرهم في المطار وعلى نفقتهم الخاصة.

واضافت الشركة ان المسافرين القادمين من العراق يجب ان تكون معهم نتيجة فحص كورونا السالبة (PCR) اخذت خلال مدة اقصاها 92 ساعة  مصادق عليها من وزارة الصحة .

انتهى**م م**

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