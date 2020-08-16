الرئیس روحانی : سنواصل العروض المتنوعة والمربحة للأصول الحكومية والعامة في البورصة

وخلال جلسة للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد، قال روحاني ان المبدأ الاساس في سياسة الحكومة هو ايجاد الاستقرار في الاقتصاد والثبات في اصدار القرارات بدون غموض وبعيدا عن أي قلق على مستقبل الاقتصاد في البلاد .

واشار روحاني الى ان الحكومة لم تسمح للمغرضين بالوصول الى اهدافهم في الحاق الضرر باقتصاد البلاد، رغم الحرب الاقتصادية الشديدة التي تسببت نوعا ما بتلكؤ التنفيذ لبعض برامج الحكومة.

وأكد روحاني ضرورة توسيع مشاركة المواطنين في النشاطات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق القفزة الانتاجية ، معتبرا ان تقوية سوق الاستثمار هي السبيل الي ذلك ، لأن هذا السوق قادر على توجيه أموال المواطنين نحو الانتاج وتعزيز الاستثمار.

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