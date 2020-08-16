الرئیس روحانی : سنواصل العروض المتنوعة والمربحة لممتلكات الدولة في البورصة

وخلال جلسة للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد ، قال روحاني ان المبدأ الاساس في سياسة الحكومة هو ايجاد الاستقرار في الاقتصاد والثبات في اصدار القرارات بدون غموض وبعيدا عن أي قلق على مستقبل الاقتصاد في البلاد .
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طهران/ 16 آب/ اغسطس/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ان العروض المتنوعة والمربحة والأمنة للممتلكات الحكومية ستتواصل في البورصة طبقا للبرنامج المعد محذرا من أي تباطئ في هذا المجال.
وخلال جلسة للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الاحد ، قال روحاني ان المبدأ الاساس في سياسة الحكومة هو ايجاد الاستقرار في الاقتصاد والثبات في اصدار القرارات بدون غموض وبعيدا عن أي قلق على مستقبل الاقتصاد في البلاد .
يتبع..
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