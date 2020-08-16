الرئیس روحانی : سنواصل العروض المتنوعة والمربحة لممتلكات الدولة في البورصة

طهران/14 آب/أغسطس/إرنا- أكد السفير الهندي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، غدام درمندرا، "ان إستراتيجية الهند طويلة الأمد تتمثل في شراء النفط الإيراني لأن مصافي التكرير الهندية الكبيرة قد تم إنشاؤها بما يتناسب مع مواصفات وجودة النفط الإيراني، وعدم شراء النفط من إيران يتسبب في خسائر لهذه المصافي؛ إيران شريكنا الذي يعتمد عليه ونريد الحفاظ على علاقاتنا وإستئناف شراء النفط من إيران".