الاطباء والممرضون؛ یحملون ارواحهم على اكفهم ضمانا لسلامة الشعب

وقال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الاطباء والممرضين يقفون في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد وقدموا تضحيات عظيمة في هذا المجال".

واعرب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" عن تقديره لجهود الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد وقال: انه للاسف أسفر تفشي فيروس كورونا عن وقوع خسائر في الارواح الا ان الروح الانسانية والتفاني والجهاد التي تحملها المراكز العلاجية والقوات المسلحة بلورت نشاطات زاهية ما أعاد الى الاذهان ذكريات البطولات التي قام بها المقاتلون الشجعان في حرب السنوات الثمانية (الحرب المفروضة التي شنها النظام الصدامي في عقد الثمانينات) حيث ان مجاهدة الرجال والنساء في الكوادر العلاجية ومساعيهم المتواصلة ليلا ونهارا انقذت أرواح المصابين بفضل ايثارهم في مجال مكافحة فيروس كورونا الخطير.

اننا ننحني اجلالا الى الشهداء الاطباء والممرضين الذين قدموا ارواحهم ضمانا لسلامة الشعب الايراني كما قال المتحدث السابق للخارجية الايراني عباس موسوي اننا ننحني اجلالا الى الشهداء الاطباء والممرضين الذين قدموا ارواحهم خلال الايام الاخيرة ضمانا لسلامة الشعب الايراني.

وتأتي هذه الاشادات بجهود الكوادر الطبية بينما هناك عدد منهم بمن فيهم الممرضين و أخصائيي الجراحة العامة وأخصائيي الامراض الداخلية قدموا ارواحههم ضمانا لسلامة الشعب الايراني ولانقاذ حياة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

استشهاد اكثر من 140 من الكوادر الطبية في جميع انحاء ايران

واعلن مساعد نقابة الاطباء الايراني "علي فتاحي" قبل نحو شهر عن استشهاد اكثر من 140 من الكوادر الطبية والعلاجية في جميع انحاء ايران خلال مكافحتهم فيروس كورونا.

واضاف ان عددا كبيرا من الكادر الطبي والعلاجي اصيبوا بفيروس كورونا حیث انه يقف في الخط الامامي من جبهة مكافحة كورونا وقدم الكثير من الشهداء في هذا الطريق وبلغ عدد من استشهد منهم اكثر من 140 شخص من افضل الاطباء والممرضين والكادر الصحي في ايران.

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