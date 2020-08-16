ظريف: الولايات المتحدة تعلم أنها لا تستطيع استخدام آلية "سناب باك"

واضاف ظريف اليوم الأحد في حفل تكريم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية وتقديم المتحدث الجديد: إن الضجيج الذي يثيره الامريكان لايعني أنهم على حق .

واشار ظريف الى ان مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعلن في 8 مايو 2018 وفي ذروة الغرور، أنه دمر الاتفاق النووي وسيدمر إيران في غضون ثلاثة أشهر، أقر بان امریکا لم تعد عضوة في الاتفاق، وبالتالي هي لاتستطيع استخدام آلية " سناب – باك" منوها الى ان هذا الكلام مدون في محاضر جلسات البيت الأبيض ومنشور على موقعه ما لم يعمدوا الى ازالته.

جدير بالذكر أن آلية " سناب - باك" أو "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015 ، ومن هنا فان امريكا لن تستطيع استخدام هذه الآلية لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.

يتبع..