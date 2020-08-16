١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٣٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83909452
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ظريف: الولايات المتحدة تعلم أنها لا تستطيع استخدام آلية "سناب باك"

ظريف: الولايات المتحدة تعلم أنها لا تستطيع استخدام آلية "سناب باك"

طهران/ 16 آب/ اغسطس/ ارنا - قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن آلية "سناب باك" آو آلية الزناد (العودة التلقائية للحظر ضد ايران) التي تطرحها امريكا غير قانونية ولايمكن قبولها، والامريكيون يعلمون انهم لايستطيعون استخدامها.

واضاف ظريف اليوم الأحد في حفل تكريم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية وتقديم المتحدث الجديد: إن الضجيج الذي يثيره الامريكان لايعني أنهم على حق .

واشار ظريف الى ان مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعلن في 8 مايو 2018 وفي ذروة الغرور، أنه دمر الاتفاق النووي وسيدمر إيران في غضون ثلاثة أشهر، أقر بان امریکا لم تعد عضوة في الاتفاق، وبالتالي هي لاتستطيع استخدام آلية " سناب – باك" منوها الى ان هذا الكلام مدون في محاضر جلسات البيت الأبيض ومنشور على موقعه ما لم يعمدوا الى ازالته.

جدير بالذكر أن آلية " سناب - باك" أو "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015 ، ومن هنا فان امريكا لن تستطيع استخدام هذه الآلية لأنها لم تعد طرفا في الاتفاق النووي.

يتبع..

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