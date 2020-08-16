١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83909500
٠ Persons

سمات

نواب البرلمان يعلنون دعمهم لصناعات البلاد الدفاعية وقدراتها الصاروخية والتسليحية

نواب البرلمان يعلنون دعمهم لصناعات البلاد الدفاعية وقدراتها الصاروخية والتسليحية

طهران / 16 اب/ اغسطس / ارنا – اكد 253 من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في بيان اليوم الاحد دعمهم للصناعات الدفاعية والقدرات الصاروخية والتسليحية للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية .

وجاء في البيان : بمناسبة الذكرى السنوية للصناعات الدفاعية وفي ظل الحظر الجائر للاستكبار العالمي الذي يستهدف امكانيات الثورة الاسلامية فان اعضاء مجلس الشورى الاسلامي يعلنون دعمهم للصناعات الدفاعية والكادر المضحي فيها وكذلك دعمهم للقدرات الصاروخية والتسليحية للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية .

واضاف البيان انه نظرًا للموقع الجیوسیاسي وأيديولوجية النظام الإسلامي فإن الجمهوریة الاسلامیة الإيرانية لطالما تعرضت للتهديد فإن التطور الدفاعي كان ضرورة لابد منها لحفظ استقلال ايران الاسلامية التي باتت اليوم تلعب دورا مميزا في المنطقة. 

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 0 =