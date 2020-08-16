نواب البرلمان يعلنون دعمهم لصناعات البلاد الدفاعية وقدراتها الصاروخية والتسليحية

وجاء في البيان : بمناسبة الذكرى السنوية للصناعات الدفاعية وفي ظل الحظر الجائر للاستكبار العالمي الذي يستهدف امكانيات الثورة الاسلامية فان اعضاء مجلس الشورى الاسلامي يعلنون دعمهم للصناعات الدفاعية والكادر المضحي فيها وكذلك دعمهم للقدرات الصاروخية والتسليحية للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية .

واضاف البيان انه نظرًا للموقع الجیوسیاسي وأيديولوجية النظام الإسلامي فإن الجمهوریة الاسلامیة الإيرانية لطالما تعرضت للتهديد فإن التطور الدفاعي كان ضرورة لابد منها لحفظ استقلال ايران الاسلامية التي باتت اليوم تلعب دورا مميزا في المنطقة.

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