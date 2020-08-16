اللواء باقري : لتعيد الامارات النظر في علاقتها مع الكيان الصهيوني

واشار اللواء باقري اليوم الاحد خلال ندوة عقدت تحت عنوان "تبادل الافكار والتنسيق بين قادة القوات المسلحة ومدراء الاذاعة والتلفزيون" الى احدث التطورات التي شهدتها المنطقة وقال، للاسف اننا نواجه هذه الايام مصيبة كبرى تمثلت في اقامة الامارات العربية المتحدة علاقات مع الكيان الصهيوني القاتل للاطفال مما يثير الاسف.

واضاف: اليوم وبينما يعرب جميع احرار العالم عن الكراهية للعلاقات والصداقة مع الكيان الصهيوني، يأتي احد جيران الجمهورية الاسلامية الايرانية ليعلن بكل وقاحة اقامة العلاقات مع هذا الكيان القاتل للاطفال مما يثير عن الاسف الكبير كون الكيان الصهيوني لا يتورع عن ارتكاب اي ظلم وجور في العالم الاسلامي وحتى مع مواطنيه وجيرانه وذلم في محاولة لبقائه دون الالتزام بالمعايير الاسلامية ومعايير دين اليهود.

وتابع اللواء باقري: لا يمكن القبول من دولة الامارات كدولة عربية واسلامية ان تقيم علاقات سياسية واقتصادية مع الكيان الصهيوني ثم تعلن ذلك صراحة فيما يتعرض هذا الكيان لقبلة المسلمين الاولى ويشرد ويقتل ويعتقل ابناء الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ، ان نهج الشعب الايراني تجاه الامارات سيتغير بشكل جذري وستكون للقوات المسلحة الايرانية نظرة أخرى للامارات واذا تعرض أمن الجمهورية الاسلامية لأدنى خطر سنراه من جانب الامارات ولن نتحمل ذلك .

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