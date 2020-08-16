طهران تعقد ندوة عبر الإنترنت لتكريم أسر الإعلاميين من ضحايا الإرهاب

ويشارك في هذه الندوة التي تقام برعاية جمعية "مراسلو السلام" الدولية، وزراء من لبنان والعراق وأفغانستان وسوريا واليمن فضلا عن مشاركة مئات من الاعلاميين الناشطين في المجال السياسي وحقوق الانسان من ارجاء العالم.

ومن المقرر ان يلقي كل من وزير الخارجية الايراني، ووكيل وزارة المعلومات والثقافة الافغانية ووزيري الاعلام في سوريا واليمن ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، ووزيري الثقافة في لبنان والعراق كلمات في هذه الندوة التي ستعقد في تمام الساعة السادسة لغاية الثامنة حسب التوقيت المحلي (22:30 غرينتش) من مساء يوم الأربعاء القادم.

ويمكن للراغبين، مشاهدة البث الحي لهذه الندوة عبر الحساب الخاص لجمعية "مراسلو السلام" الدولية على موقع الانستغرام (peacereporters@) وكذلك الحصول على الرابط الخاص للمشاركة الافتراضية فيها عبر WhatsApp على رقم 09191373394 الخاص بالجمعية.

انتهى**2018/أ م د