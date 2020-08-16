تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة للقرآن الكريم

وفي إجتماع له اليوم الأحد، دان بشدة الأمين العام لمجمع تقريب المذاهب الإسلامية، خطوة الإمارات في سياق تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وقال، إن الكيان الصهيوني الغاشم حشد كل ما لديه من قوة عسكرية، وسياسية، وثقافية، وإقتصادية ليقتل، ويدمر ويقف ضد العالم الإسلامي علانية. ولطالما غصب هذا الكيان العديد من الأراضي الإسلامية واضطهد الناس الذين عاشوا فيها على مر التاريخ، وبغض النظر عن حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، فقد سلب منهم الحق في الحياة، والتنقل والحرية والاستقلال.

وأكد حجة الإسلام شهرياري أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يجلب لحكام الإمارات سوى الذل بين العرب.

انتهى**أ م د