الرئيس روحاني: ترامب ارتكب أسوأ الاعمال الخبيثة والجرائم ضد الشعب الايراني

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد وتعليقا على تقرير لوزير الخارجية بشأن الفشل الاميركي الذريع في المصادقة على قرار أممي لتمديد الحظر التسليحي على الجمهورية الاسلامية الايرانية، أعرب الرئيس روحاني عن شكره وتقدره لجهود الجهاز الدبلوماسي، ووصف الادارة الاميركية بانها متغطرسة ومنتهكة للقوانين الدولية، وقال: ان الرئيس الاميركي الحالي ارتكب أسوأ الاعمال الخبيثة والجرائم ضد الشعب الايراني النبيل.

وأضاف: ان ترامب بخروجه من الاتفاق النووي وفرضه الحظر اللاقانوني، لم يتجاوز على حقوق الشعب الايراني فحسب، بل انتهك ايضا العهد والاتفاق الجماعي مع عدة دول.

وقال رئيس الجمهورية، ان الادارة الاميركية اغتالت بكل وقاحة، القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، واعلنت مسؤوليتها عن ذلك.

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