١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83910092
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني: ترامب ارتكب أسوأ الاعمال الخبيثة والجرائم ضد الشعب الايراني

الرئيس روحاني: ترامب ارتكب أسوأ الاعمال الخبيثة والجرائم ضد الشعب الايراني

طهران / 16 اب /اغسطس /ارنا- اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، الإدارة الاميركية بانها متغطرسة ومنتهكة للقوانين الدولية، لافتا الى ان ترامب ارتكب أسوأ الاعمال الخبيثة والجرائم ضد الشعب الايراني.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد وتعليقا على تقرير لوزير الخارجية بشأن الفشل الاميركي الذريع في المصادقة على قرار أممي لتمديد الحظر التسليحي على الجمهورية الاسلامية الايرانية، أعرب الرئيس روحاني عن شكره وتقدره لجهود الجهاز الدبلوماسي، ووصف الادارة الاميركية بانها متغطرسة ومنتهكة للقوانين الدولية، وقال: ان الرئيس الاميركي الحالي ارتكب أسوأ الاعمال الخبيثة والجرائم ضد الشعب الايراني النبيل.

وأضاف: ان ترامب بخروجه من الاتفاق النووي وفرضه الحظر اللاقانوني، لم يتجاوز على حقوق الشعب الايراني فحسب، بل انتهك ايضا العهد والاتفاق الجماعي مع عدة دول.

وقال رئيس الجمهورية، ان الادارة الاميركية اغتالت بكل وقاحة، القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، واعلنت مسؤوليتها عن ذلك.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 4 =