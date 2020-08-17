ظريف: لجوء اميركا الى آلية فض النزاع لا يعتمد على أي أساس

وكتب ظريف في تغريدة له مساء الاحد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان بولتون كرر اليوم نقطة كان قد اعلنها في 8 مايو عام 2018 حينما كان مستشارا للامن القومي في حكومة ترامب.

واضاف: ان بولتون على الاقل ثابت على رايه، هذه الخصلة الغائبة خاصة عن الحكومة الاميركية.

واكد ظريف: ان لجوء الولايات المتحدة الى آلية فض النزاع الواردة في "القرار" 2231 ، لا يعتمد على أي أساس.

يذكر ان مشروع القرار الاميركي لتمديد الحظر التسليحي على ايران في اجتماع مجلس الامن الدولي يوم الجمعة قد لقي الفشل الذريع اذ لم يحصل سوى على صوتين احدهما لاميركا نفسها والاخر للدومينيكان، فيما عارضته روسيا والصين وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

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