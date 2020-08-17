مساعد وزير السياحة الايراني: اكثر من 8 ملايين سائح اجنبي زاروا البلاد العام الماضي

وقال طالبيان في حوار مع وكالة "ارنا"، ان ادنى حادثة او ازمة اقليمية او دولية من شانها ان تؤثر سلبيا على السياحة ولكن رغم ذلك فقد بلغ عدد السياح الاجانب الذين زاروا ايران العام الماضي اكثر من 8 ملايين سائح.

واضاف، لو لم يكن تفشي فيروس كورونا العام الجاري لبلغ الرقم اكثر مما كان عليه في العام الماضي ذلك لان هنالك الكثير من نقاط الجذب السياحي والمعالم والاثار التاريخية التي يمكنها استقطاب الكثير من السياح للبلاد.

واشار الى التزام المعايير العالمية في المتحف الوطني حين اقامة المعارض مع الدول الاخرى واضاف، ان الدول الاخرى ترغب في اقامة معارض مشتركة للاثار التاريخية مع ايران.

وقال، لقد قمنا بتنظيم عدد من المعارض المشتركة للاثار التاريخية مع الدول الاخرى الا ان هذا الامر متوقف في الوقت الحاضر بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعتبر استعادة الاثار التاريخية الايرانية من الدول الاخرى بانها من الاحداث الايجابية للتراث الثقافي خلال الاعوام الاخيرة واضاف، انه تم منذ العام 2013 لغاية الان استعادة اكثر من 2600 اثر تاريخي الى البلاد.

وحول بقية الرقيمات العائدة للعهد الاخميني الموجودة في اميركا قال طالبيان، ان اميركا سلمت ايران القسم الاول من هذه الرقيمات العام الماضي وسيتم تسليم البقية على هذا المنوال.

واشار الى وجود 711 متحفا في البلاد في الوقت الحاضر من ضمنها 150 تعود للقطاع الخاص.

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