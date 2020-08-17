المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يرفض مزاعم بومبيو الزائفة ضد إيران

ورفض "سعيد خطيب زاده" الاتهامات التي لا أساس لها لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد بلدنا بإرسال أسلحة إلى طالبان، وقال: ما يحدث في أفغانستان اليوم هو نتيجة التحريض على الحرب والتدخل الأمريكي في شؤون أفغانستان.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ان المزاعم التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي هي نوع من الإسقاط ومحاولة لصرف الرأي العام الأفغاني عن دعم واشنطن لداعش.

وقال خطيب زاده إن الولايات المتحدة لم تعطي توضيحا حتى الان بشان مطالب الرأي العام حول المروحيات التي تحلق فوق أفغانستان تحت رعاية الناتو لمساعدة داعش.

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