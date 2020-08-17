الهندي الأحمر" الإيراني يتنافس في مهرجان أرونبورغ الروسی " للسينما

و"الهندي الاحمر" آخر أعمال المخرج نيما جاويدي وبطولة النجم نويد محمد زادة و وشارك في تمثيله كل من آتيلا بسياني ، بريناز إيزديار، ، ستاره بسياني وآخرون و يحكي قصة سجين قديم في جنوب إيران .

و يتنافس الفيلم مع 18 فیلما شارك في المهرجان من مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وإسبانيا وأيسلندا والدنمارك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

وهناك كثير من الافلام الايرانية فازت بجوائز في المهرجانات الدولية كون هذه الافلام تحكي القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام بما فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاسرية و من بين هذه الافلام هي الفيلم الايراني " كيارستمي والعصا المفقودة" للمخرج محمودرضا ثاني الذي فاز بجائزة افضل وثائقي في مهرجان " لرابترا " الدولي بدورته السابعة في اليونان . كما تأهل الفيلم الإيراني القصير "اللاوقت"(بی‌گاه) إلى المرحلة النهائية من مهرجان "بلد واحد، فيلم واحد" الفرنسي، ومهرجان "فليكر رود" السينمائي الدولي الأميركي.

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