نبذة عن ثروة ایران المعدنية

الصناعات الاستراتیجیة في ايران؛ الثورة التعدينية

من أهم المعادن المكتشفة في إيران هو النفط، و الغاز، والحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والزنك، والرصاص، والنيكل، والكروميت، والمنغنيز، والتيتانيوم، واليورانيوم، والفحم، والقصدير، وأحجار كريمة مثل الفيروز، والرخام،و الجص، والإسمنت والملح. والملفت ان وجود معظم معادن إيران في المناطق المحرومة ساهم في تحقیق التنمیة في هذه المدن وتوفير فرص عمل للسكانها، فضلا عن إنعاش الاقتصاد وتجاوز العقوبات من خلال الاستمرار في تصدير منتجات المعادن لكثير من بلدان العالم.

واعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الایرانیة قبل شهور و بمناسبة افتتاح 4 مشاريع بصناعة النحاس في محافظة كرمان أن ثمة 5 برامج هامة في قطاع التعدين هذا العام ستشكل ثورة تعدينية اذ ان محور تطوير المناجم تشمل، تنفيذ خارطة طريق المناجم وتطويرها وتجهيزها والصناعة الداخلية وتفعيل المناجم الصغيرة والاكتشافات.

كرمان مدينة النحاس في ايران

وتعد ايران من ضمن الدول المعدنية العشرة الاولى في العالم وتحظى باحتياطات منجمية كبيرة الى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الايرانية بما فيها كرمان (جنوب شرق) التي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق ايران بمدينة النحاس في ايران وتعتبر الى جانب محافظة آذربايجان الشرقية قطب النحاس في ايران کما تم تحقيق اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوشستان وخراسان (شرق) واردبيل (شمال غرب) ويزد (وسط).

ويبلغ مخزون ايران من النحاس 3 بالمئة من المخزون العالمي ويعد منجم سرجشمه في مدينة كرمان المصدر الرئيسي للنحاس في ايران حيث يستحوذ علي نصف انتاج ايران من النحاس يأتي بعده منجما سونغون في اذربايجان (شمال غرب) و ميدوك في كرمان.

وتعد صناعة النحاس إلي جانب صناعة الصلب والالمينيوم من الصناعات الإستراتيجية في ايران لذلك تعزيز هذه الصناعة وزيادة انتاجها يحظيان باهمية بالغة.

انتاج ایران من الفولاذ يحطم رقما قياسيا

يعود تاريخ صناعة وانتاج وصادرات الفولاذ في ايران إلى قبل أكثر من نصف قرن ووفقًا لقاعدة بيانات الخطة الشاملة لانتاج الصلب في البلاد، فان إيران والسعودية والإمارات وقطر هم المنتجين الرئيسيين للصلب في الشرق الأوسط وبانتاجها نحو 25 مليون طن في عام 2018 فاقت حصة إيران الـ 69 % من اجمالي إنتاج الصلب بالمنطقة.

و سجل انتاج ايران من الصلب نموا كبيرا خلال الاربعين عاما من عمر الثورة الاسلامية. وتشير احصائيات وزارة الصناعة والتعدين الايرانية ان انتاج الفولاذ الاسمي سيكون بنهاية العام الحالي 43.6 مليون طن والفعلي سيكون 30 مليون طن وان الصادرات ستبلغ 10 ملايين طن.

و ايران هي ضمن اكبر عشرة منتجين للفولاذ في العالم وبلغت صادراتها العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 8.5 مليون طن بقيمة 3 مليارات دولار .

وأعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الصادر في يناير 2020، أن نمو إنتاج الصلب الخام الإيراني سيزيد بأكثر من 20 مرة مقارنة بالعالم. تشير الدراسات إلى أنه في يناير 2020، ارتفع إنتاج إيران من الفولاذ الخام بنسبة 46.7 في المائة، فيما زاد الإنتاج العالمي من هذا المعدن الاستراتيجي بنسبة 2.1 في المائة.

مصنع زرشوران في شمال غرب ايران،اضخم مصنع الذهب في الشرق الاوسط

وتحتل ايران المركز السادس والاربعين عالميا في انتاج الذهب بانتاجها 2% من المجموع العالمي . وتشير احصائيات منظمة تنمية وتطوير المعادن والصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو) ان انتاج الذهب بلغ خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20مارس 2020) 1128 كيلوغرام بزيادة قدرها 13% عن العام الذي سبقه .

ويعتبر مصنع "زرشوران" في مدینة "تكاب" بمحافظة اذربایجان الغربیة شمال غرب ايران أضخم مصنع للذهب في الشرق الأوسط و تم إستخراج 105 أطنان من الذهب من هذا المنجم حتی الأن. و يبلغ احتياطي منجم «زره شوران» من حجر الذهب نحو 20 مليون طن بمعدل عيار 5.‏5 غرام ويعد من أکثر المناجم قيمة في إيران.

انتهى **1110