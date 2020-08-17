علاقة الإمارات بالصهاینة لا تمنح الشرعیة لکیان الاحتلال

وأعتبر باقري أن اتفاقية الامارات مع الكيان الصهيوني ليست أمرا جديدا وكانت موجودة سابقا، لكن يجب ان لاننسى ان الكيان الصهيوني لن يستطيع من خلال هذه الاجراءات ان يكتسب الشرعية لدى شعوب المنطقة .

وتطرق باقري الى الذكرى السنوية لصدور اعلان حقوق الانسان في الاسلام الذي تمت المصادقة عليه في القاهرة قبل ثلاثين عاما، وقال : إن إيران وباعتبارها عضوا في منظمة التعاون الاسلامي تحتفل سنويا بذكرى صدور هذا الاعلان وتكرم الناشطين في مجال حقوق الانسان، ومُنح الناشطون هذا العام وسام الشهيد قاسم سليماني العالمي حيث كان الشهيد علما من اعلام الدفاع عن حقوق الشعوب وحامل راية الحرب ضد الأرهاب.

وقال باقري إن من بين الذين نالوا الوسام، السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي" قائد الثورة اليمنية ضد عدوان التحالف السعودي، والشهيد "أبو مهدي المهندس" الذي لعب دورا رئيسيا في الحفاظ على أمن العراق والمنطقة و"رمضان عبد الله" ذو التاريخ الطويل في مقارعة الاحتلال الصهيوني.

واشار باقري الى أن حقوق الانسان هي احدى مظاهر المواجهة بين الغرب والشعوب المستقلة، فاذا تخلت هذه الشعوب عن استقلالها عند ذلك لايختلف معها الغربيون.

واوضح ان دولة كالسعودية لم تلتزم بحقوق الانسان التي يعلنها الغرب لكن بما انها تابعة ومطيعة لهم فانهم يتغاضون عن انتهاكاتها ، في حين انهم يحاربون إيران على الاصعدة لانها تعمل بجد لحفظ استقلالها وسيادتها.

يتبع..