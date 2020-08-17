وزیر النفط : لن نعول على الشرکات الأجنبیة لتطویر منشآتنا النفطیة

واضاف زنكنه في مراسم توقيع عقد المرحلة الثانية لمشروع زيادة الانتاج النفطي ، ان سوق المنافسة لن ترحم أحد ، ومن هنا فان المطلوب هو خوض المنافسة وهذا ما يتطلب التطور التقني الذي يساهم في ارتقاء النوعيَة وهبوط الاسعار.

واشار وزير النفط الى أن الوزارة بصدد توقيع صفقات جديدة مع الجامعات خلال الاسابيع القادمة من اجل زيادة الانتاج، معتبرا ان التنقيب والانتاج هما الركن الاساس لتعزيز القدرات في مجال اعادة التدوير.

واكد زنكنه ان تنفيذ هذه المشاريع مؤشر واضح على اننا مستمرون بالعمل في ظل ظروف الحظر ، معتبرا أن الحظر وفارضيه زائلون وان ايران باقية .

وذكر وزير النفط ان أي توقف لم يحصل في المنشآت النفطية في زمن الحظر ولم يتعطل عامل واحد عن العمل، وان الوزارة تعمل على تقوية المقاولين المحليين الذين هم بحاجة الى الدعم.

انتهى** 2344