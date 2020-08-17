لاعبو التايكوندو الايرانيون يتالقون في المسابقات الدولية عبر الإنترنت

وقال أحمد أناري في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) اليوم الإثنين إن هذه المسابقات اقيمت بمشاركة 239 رياضيًا من الرجال و النساء و من جميع الفئات العمرية من 25 دولة.

واضاف في الفئة العمرية أقل من 12 سنة احتلت يسنا جليلي المركز الثالث ، كما حصلت ستايش كودرزي في الفئة العمرية من 16 إلى 18 سنة على ميدالية برونزية. واحتل محمد فرخزاد ، رياضي آخر من المحافظة المركز الثاني في الفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة في اتحاد خوزستان للتايكوندو بانه قام 12 حكماً دولياً ومحلياً بتقييم أداء المشاركين عبر الإنترنت خلال هذه المسابقة ،

واكد هذه المرة الاولى التي تقيم فيها هذه المسابقات بالكامل عبر الإنترنت في العالم .

انتهى** 1453