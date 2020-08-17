١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83910730
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لاعبو التايكوندو الايرانيون يتالقون في المسابقات الدولية عبر الإنترنت

لاعبو التايكوندو الايرانيون يتالقون في المسابقات الدولية عبر الإنترنت

اهواز/ 17 آب/ اغسطس/ إرنا -قال مدير العلاقات العامة في اتحاد خوزستان للتايكواندو بانه فاز لاعبو التايكوندو من اهالي محافظة خوزستان ( جنوب ايران) بثلاث ميداليات ملونة في المسابقات الدولية عبر الإنترنت.

وقال أحمد أناري في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا)  اليوم الإثنين إن هذه المسابقات اقيمت بمشاركة 239 رياضيًا من الرجال و النساء و من جميع الفئات العمرية   من 25 دولة.
واضاف في الفئة العمرية أقل من 12 سنة احتلت يسنا جليلي المركز الثالث ، كما حصلت ستايش كودرزي في الفئة العمرية من 16 إلى 18 سنة على ميدالية برونزية. واحتل محمد فرخزاد ، رياضي آخر من المحافظة المركز الثاني في الفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة في اتحاد خوزستان للتايكوندو بانه قام 12 حكماً دولياً ومحلياً بتقييم أداء المشاركين عبر الإنترنت خلال هذه المسابقة ،

واكد هذه المرة الاولى التي تقيم فيها هذه المسابقات بالكامل عبر الإنترنت في العالم .

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