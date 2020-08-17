١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٢٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83911015
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المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية:

استثمار 6,2 مليارات يورو لزيادة إنتاج النفط الإيراني بمقدار 280 ألف برميل یومیا

استثمار 6,2 مليارات يورو لزيادة إنتاج النفط الإيراني بمقدار 280 ألف برميل یومیا

طهران/17 آب/أغسطس/إرنا- أعلن نائب وزير النفط والمدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، مسعود كرباسيان، عن زيادة الطاقة الإستيعابية لإنتاج النفط في إيران بمقدار 280 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ 33 مشروعا في هذا الصدد باستثمار 6,2 مليارات يورو.

وخلال مراسم التوقيع على عقد المرحلة الثانية من خطة زيادة إنتاج النفط، أوضح كرباسيان، ان هذه الخطة قد بدأت منذ عام 2016 برعاية وزير النفط وتابع: تم تحديد 33 مشروعا في إطار هذه الخطة التي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مما سيؤدي الى زيادة ما مجموعه 280 ألف برميل يوميا إلى الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني.

وأضاف: "من بين هذه المشاريع الـ 33، هناك 29 مشروع تنقيب بري و 4 مشاريع تنقيب بحرية".

وفيما أشار إلى أن نسبة الإنتاج المحلي للنفط تفوق الـ 70 في المائة، تابع نائب وزير النفط: المرحلة الثالثة من خطة زيادة الإنتاج تشمل توقيع 10 عقود أخرى بقيمة 1,3 مليار يورو سيتم التوقيع عليها حتى نهاية العام الجاري (الإيراني-بدأ من 21 آذار/مارس).

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