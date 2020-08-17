ظريف: فشل القرار الأميركي المناوئ لإيران هو نتيجة لتغيير العلاقات الدولية

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، في الخطاب المباشر الرابع لوزير الخارجية من سلسلة خطباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر الإنستغرام.
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طهران/17 آب/أغسطس/إرنا- اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فشل القرار الأخير الذي اقترحته أميركا على مجلس الأمن الدولي لتمديد الحظر التسليحي ضد إيران بأنه نتيجة لحدوث تغييرات في العلاقات الدولية.
جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، في الخطاب المباشر الرابع لوزير الخارجية من سلسلة خطباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر الإنستغرام.
يتبع..أ م د
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