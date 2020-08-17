ظريف: فشل القرار الأميركي المناوئ لإيران هو نتيجة لتغيير العلاقات الدولية

طهران / 16 اب / اغسطس /ارنا- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اسحاق جهانغيري أن عدم المصادقة على مشروع القرار الاميركي ضد ايران يعد فشلا لنهج الاحادية من جانب اميركا، معتبرا استمرار الفشل السياسي الاميركي تجاه ايران بانه قد يؤدي الى فشل سياسة الضغوط الاقتصادية.