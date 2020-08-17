روحاني: إضافة 10 آلاف سرير الى القدرة الإستيعابية لمستشفيات البلاد حتى نهاية العام

جاء ذلك خلال إجتماع عقده مساء اليوم الإثنين مع كبار المدراء في الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني، ان نظام الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني تألقا جيدا في زمن جائحة كورونا العالمية.

وأضاف: "ان دستور وهيكلية نظام الجمهورية الإسلامية تستوعب مواجهة الأحداث والمواقف الطارئة".

وأضاف روحاني: "ان دستور وهيكلية نظام الجمهورية الإسلامية تستوعب مواجهة الأحداث والمواقف الطارئة".

وأشار الى الوضع الصحي والنقائص التي تعاني منها أوروبا وأميركا في فترة إنتشار كورونا، وقال: يمكن مقارنة ما كنا عليه نحن وما كانوا عليه هم (من إمكانيات).

انتهى**أ م د