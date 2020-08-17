اللواء موسوي: القوات المسلحة الايرانية يد واحدة في مواجهة الاعداء

وفي كلمة القاها اليوم الاثنين في ملتقى "التقارب الفكري والتنسيق بين قيادات القوات المسلحة ومدراء مؤسسة الاذاعة والتلفزة" في مقر هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أشاد اللواء موسوي بالدور القيم الذي تلعبه هذه المؤسسة في تبيين قيم فترة الدفاع المقدس وتعزيز الوحدة والتضامن في البلاد.

وأشار اللواء موسوي الى أن الجيش وحرس الثورة الاسلامية وسائر القوات المسلحة الايرانية يدٌ واحدة وقال ان خلال فترة الدفاع المقدس، وقف الجيش وحرس الثورة الاسلامية يدا بيد ضد العدو المدجج بالسلاح، واليوم يجب أن نظهر صورة هذه الوحدة والتلاحم والتضامن والتآزر والنجاحات الناتجة عنها لجيل الشباب.

انتهى**2018/أ م د