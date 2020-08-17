نوبخت: سيتم الانتهاء من المشاريع غير المكتملة حتى العام القادم

وقال نوبخت في تصريح صحفي اليوم الاثنين في ختام زيارته الى محافظة اردبيل شمال غرب ايران، ان المشاريع غير المكتملة في البلاد مدرجة في اولوية التنفيذ وسيتم الانتهاء منها حتى نهاية فترة الحكومة (بعد عام).

واضاف، ان الحكومة تولي اهتمام خاصا بالمشاريع العمرانية والانتاجية وان الجهود تبذل في عام قفزة الانتاج لايجاد فرص العمل اللازمة من خلال تدشين عدد ملحوظ من هذه المشاريع.

واوضح بان هنالك في الوقت الحاضر 52 مشروعا انتاجيا غير مكتمل في محافظة اردبيل واضاف، انه ومع اكمال هذه المشاريع حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) سيتم توفير اكثر من 11 الف فرصة عمل.

وصرح نوبخت بان جدول اعمال الحكومة يتضمن مد سكك سكك الحديد بين اردبيل وبارس آباد وربطه بسكك الحديد في جمهورية آذربيجان لايجاد ممر "شمال –جنوب".

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