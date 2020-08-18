لاعبة سلة ايرانية تحتل المكانة الثالثة في المسابقات الاسيوية

وقال هنكام بور : لقد تألقت محسني الى جانب بقية اعضاء المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة للبنات في منافسات مهارات كرة السلة الفردية التي أقيمت عبر الإنترنت بمشاركة الدول الاسيوية.

واضاف أن محسني كانت الممثلة الوحيدة لمحافظة هرمزكان في هذه المسابقات.

وأشار هنكام بور إلى أن منافسات المهارات الفردية(skill challenge) أقيمت بحضور مراقب الاتحاد الدولي لكرة السلة نادر باقري في قاعة آزادي لكرة السلة وتم إرسال فيديو المنافسات إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة ( فيبا ) حسب التعليمات التنفيذية.

واحتلت تايلاند المركز الاول ولبنان الثاني في هذه البطولة وتاهلتا الى البطولة العالمية.

انتهى** 1453