مونسان: السياحة الخارجية سجلت رقماً قياسياً العام الماضي

ووصف علي أصغر مونسان، في اجتماع مع مسؤولي مدينة شاهرود مساء الاثنين، تفشي فيروس كورونا بأنه أسوأ حدث لقطاع السياحة في البلاد، وأضاف: في عام 2019 ، من الفيضانات التي وقعت في عيد النوروز إلى استشهاد القائد سليماني، واجهنا أحداثا كل منها كان يمكن أن يشل حركة السياحة، لكن هذا لم يحدث، وكان العامل الأهم في إبطاء هذه الصناعة هو كورونا.

وأكد على طبيعة قطاع السياحة المولدة لفرص العمل في مقابل استثمارات أقل من القطاع الصناعي، وقال: في القطاع الصناعي، هناك حاجة إلى 500 مليون إلى مليار تومان لكل وظيفة، بينما في قطاع السياحة يمكن توفير فرص عمل باستثمار 50 مليون تومان فقط.

وأضاف وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية: أن حجم الميزانية الممنوحة لهذه الوزارة وأدائها مقارنة بالوزارات الأخرى يظهر أن السياحة توفر فرص عمل كبيرة ونأمل أن يزدهر مستقبل السياحة مع مزيد من الاهتمام من مجلس الشورى الإسلامي.

وفي إشارة إلى نمو السياحة المحلية في البلاد، قال مونسان: أن منتجعات السياحة المحلية زادت من 400 وحدة في بداية الحكومة الثانية عشرة ( 2017) إلى أكثر من الفي وحدة، لكن كورونا تسبب أيضا في الكثير من الأضرار لهذا القطاع.

كما أشار إلى القدرات السياحية لمدينة شاهرود وأكد: من خلال التخطيط والمساعدة لهذه المدينة ، يمكن تحويلها إلى مركز سياحي.

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