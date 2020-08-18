سياسي افغاني : هزيمة امريكا اثبتت احقية ايران في الاتفاق النووي

واضاف جعفري اليوم الثلاثاء لمراسل وكالة ارنا ان هزيمة امريكا في مجلس الامن الدولي بخصوص قرار تمديد الحظر التسليحي ضد ايران اثبتت احقية ايران في مواجهة امريكا التي تمارس لاربعة عقود اقسى العقوبات ضد الشعب الايراني، معتبرا ان سياسية التميز والاحادية التي ينتهجها ترامب هي السبب الرئيسي وراء هزيمة امريكا لان العالم بات لايطيق الاجراءات الاحادية غير الانسانية لادارة ترامب والحكومة الامريكية.

ووجه جعفري كلامه الى الساسة في امريكا وقال: ليعلموا ان العالم بات لايطيق سياسة الظلم والعداء التي تنتهجها الادارة الامريكية لدرجة اصيبت حلفائها بالاحباط من تلك السياسات ووقفت ضدها.

واعتبر رئيس حزب الرخاء الوطني الافغاني ان الرئيس الامريكي كان يناور بقرار تمديد الحظر التسليحي على ايران كورقة انتخابية لافتا ان ترامب لا يهمه الا ترتيب قواعد اللعبة الانتخابية بحيث يفوز فيها.

وصرح جعفري بان المعركة القادمة في مجلس الأمن ستكون حول جهود الولايات المتحدة لتفعيل آلية الزناد المدرجة في الاتفاق النووي، موضحا: ستحاول الولايات المتحدة إقناع أعضاء المجلس الآخرين بحقها في تفعيل الآلية، رغم انسحابها من الاتفاق النووي، ويختلف أعضاء آخرون في الاتفاق مع هذا الرأي وسنشهد حربا على القضايا القانونية في مجلس الأمن، بالطبع ، لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث.

ومنيت اميركا بفشل ذريع الجمعة الماضي في مجلس الامن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم فعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015 ينتهي مفعوله في اكتوبر القادم.

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