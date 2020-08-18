١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83911806
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وزير الدفاع: قادرون على تصنيع أسلحة استراتيجية

وزير الدفاع: قادرون على تصنيع أسلحة استراتيجية

طهران/ 18 آب/ اغسطس/ ارنا - قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة خلال زيارة أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان إلى معرض الإنجازات الدفاعية للوزارة: ليس لدينا مشكلة في إنتاج أسلحة استراتيجية لاننا نمتلك بنى تحتية متنوعة.

والتقى العميد أمير حاتمي بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء بعد أن زار النواب معرض الإنجازات الدفاعية، وقال: إن وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق مع مجلس الشورى الإسلامي وخاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس، استطاعت النهوض باستراتيجيات وزارة الدفاع من أجل تعزيز الأمن القومي والحفاظ على قوة الردع.

و في معرض شرحه للقدرات والبنية التحتية الحالية لوزارة الدفاع في تلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد، صرح العميد حاتمي بان وزارة الدفاع على استعداد للتنسيق مع مجلس الشورى الإسلامي لفتح ابواب امكاناتها وعلومها الدفاعية في هذا العام الذي سمي بقفزة الإنتاج ومساعدة القطاع الاقتصادي والمدني في البلاد.

وأضاف حاتمي، أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، هو المسؤول عن بناء سياسة الأمن القومي، وأضاف: وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تدعم أمن وسلطة الجمهورية الإسلامية، والدعم البرلماني له دور مباشر في الحفاظ على هذه السلطة وتعزيزها.

وذكر أنه نظرا لوجود العديد من البنى التحتية، فاننا قادرون على إنتاج الأسلحة والمنتجات الاستراتيجية، وقال: إذا قدم البرلمان ميزانية مستقلة لأبحاث الدفاع، فستكون الجمهورية الإسلامية بالتأكيد أكثر قدرة للوصول إلى التقنيات الناشئة وبالتالي التعامل مع مثل هذه التهديدات.

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